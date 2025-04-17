لبنان: 2700 خرق إسرائيلي منذ وقف النار أوقعت 180 قتيلا

بيروت/سما/

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في القصر الجمهوري، إن لبنان أحصى 2700 خرق إسرائيلي منذ وقف إطلاق النار أدت إلى سقوط 180 شهيدا.



وقال مرقص، عقب جلسة ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون، إن "هناك صعوبات كبيرة من بينها الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته تعيق مهام الجيش اللبناني جنوب الليطاني".

وفي شأن ملف سلاح حزب الله، قال مرقص، إن الحكومة ملتزمة ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها الذاتية حصرا.

وأكد أن مجلس الوزراء وافق على تمديد ولاية اليونيفيل، القوات الدولية العاملة جنوب لبنان.

ولفت وزير الإعلام إلى أن الرئيس عون أبلغ الوزراء خلال الجلسة، بأن وفدا قطريا قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في ملف الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن الرئيس عون بحث مع الجانب السوري ضبط الحدود وترسيمها، كما بحث مع الرئيس السوري مسألة النازحين السوريين.

بدوره، قال رئيس الحكومة نواف سلام، وفق مرقص، إن زيارته الى سوريا تطرقت إلى تسليم منفذي تفجيري المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط.

وكانت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بالنازحين السوريين اعربت عن استعداد لبنان لوضع خطة بالتعاون مع السلطات السورية والمنظمات الدولية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن اللجنة عقدت الأربعاء اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الوزراء ميشال منسى، أحمد الحجار، حنين السيد، عادل نصار ومحمد حيدر.

وتابع المجتمعون عملية استجماع المعلومات الدقيقة عن أعداد النازحين السوريين وأوضاعهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية. وتدارسوا المحاولات الرسمية السابقة لإعادة النازحين إلى سوريا.

وفي ضوء الموقف اللبناني الثابت لجهة رفض التوطين بكل أشكالِه، ناقشوا الخطة الأولية للعودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى بلادهم مؤكدين استعداد لبنان لوضعها حيز التنفيذ بالتعاون مع السلطات السورية والمنظّمات الدولية المختصّة.