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نتنياهو يرفض طلب عباس بهبوط مروحيات أردنية في رام الله لنقله إلى دمشق

الجمعة 18 أبريل 2025 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرفض طلب عباس بهبوط مروحيات أردنية في رام الله لنقله إلى دمشق



القدس المحتلة/سما/

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلبا فلسطينيا بهبوط مروحيات أردنية في مدينة رام الله كي تنقل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من رام الله إلى سورية مباشرة، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الجمعة.

وذكرت الإذاعة أن عباس قدم طلبا لإسرائيل بالسماح لطائرات مروحية أردنية بالهبوط في رام الله، وأن تنقله منها إلى دمشق من أجل لقاء مع رئيس الإدارة الجديدة في سورية، أحمد الشرع.

وبعد أن رفض نتنياهو هذا الطلب، اضطر عباس إلى السفر بسيارة من رام الله إلى معبر اللنبي والدخول إلى الأراضي الأردنية، ومنها نقلته مروحية أردنية إلى دمشق.

وأشارت الإذاعة إلى أن مكتب نتنياهو لم يعقب على هذا التقرير.

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