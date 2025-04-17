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"كيف سأعانقك بلا ذراعين؟".. صورة طفل فلسطيني في غزة تفوز بجائزة عالمية

الجمعة 18 أبريل 2025 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كيف سأعانقك بلا ذراعين؟".. صورة طفل فلسطيني في غزة تفوز بجائزة عالمية



وكالات/سما/

فازت صورة الطفل الفلسطيني محمود عجور، البالغ من العمر 9 سنوات، بجائزة "أفضل صورة صحفية في العالم" لعام 2025، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام.

 

والتقطت الصورة المصورة الفلسطينية سمر أبو عوف المقيمة في قطر لصالح صحيفة "نيويورك تايمز"، وتظهر الطفل محمود عجور بعد بتر ذراعيه من تحت الكتفين. وقالت أبو عوف في بيان صادر عن منظمة "وورلد برس فوتو": "من أصعب الأمور التي شرحتها لي والدة محمود كانت عندما أدرك لأول مرة أنه فقد ذراعيه، فسألها: كيف سأستطيع معانقتك الآن؟".  

وتم اختيار الفائز في الدورة الـ68 من المسابقة المرموقة للتصوير الصحفي من بين 59,320 صورة شارك بها 3,778 مصورا من 141 دولة.  

وعلقت جمانا الزين خوري، المديرة التنفيذية للمنظمة، قائلة: "هذه صورة هادئة لكنها تعبر بصوت عال. إنها تحكي قصة طفل واحد، لكنها أيضاً تعكس حربا أوسع سيكون لها تأثير لأجيال".

وأوضحت المنظمة في بيان أن محمود أصيب أثناء فراره من قصف إسرائيلي في مارس 2024، مشيرة إلى أنه "عندما التفت لتحذير عائلته من الخطر، انفجرت قنبلة قطعت أحد ذراعيه وشوهت الآخر".  

من جانبها، قالت لوسي كونيتشيلو، رئيسة لجنة التحكيم ومديرة التصوير في مجلة نهاية الأسبوع بجريدة "لوموند" الفرنسية: "حياة هذا الطفل الصغير تستحق أن تفهم، وهذه الصورة تفعل ما يمكن للتصوير الصحفي العظيم تقديمه: توفير مدخل متعدد الطبقات لقصة معقدة، وتحفيز المشاهد على التعمق فيها".

وتم إجلاء المصورة الفائزة من غزة في ديسمبر 2023، وهي تعيش حاليا في نفس المجمع السكني الذي يقيم فيه محمود في العاصمة القطرية الدوحة.  

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