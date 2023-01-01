جنبلاط: “حماس” دخلت في “حلقة جهنمية” والحرب القادمة بين ايران واميركا ستكون طويلة ..

بيروت /سما/

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، اليوم ، وجود احتضان عربي وسعودي للنظام الجديد في سوريا، بينما حذر من “حرب طويلة قادمة” بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال جنبلاط، في مقابلة مع “التلفزيون العربي” إن “هناك احتضانا للنظام السوري (الجديد) عربياً وسعودياً، وزيارة (الرئيس السوري أحمد الشرع) الإمارات جيدة”.

واستدرك: “لكن على سوريا هناك حظر وعقوبات، ويبقى السؤال بأي ثمن سترفع أمريكا وإسرائيل هذه العقوبات، وقد تكون التسوية مماثلة للعراق؛ حكومة مستقلة لكردستان مع توزيع الثروات”، وفق تحليله.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وزار جنبلاط دمشق في 24 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 والتقى بأحمد الشرع.

وأوضح جنبلاط، أن الشرع، “لايزال في بداية الطريق، وإذا استطاع بناء نفسه بشرعية معينة، كما هي شرعية الحكم في العراق يكون إنجازاً”.

واعتبر أنه مع “توقيف إبراهيم حويجة، الذي اغتال كمال جنبلاط، تحققت العدالة”.

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، أعلن الأمن السوري القبض على اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية الأسبق، المتهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال جنبلاط عام 1977، وفق وكالة أنباء “سانا” الرسمية.

وفي سياق آخر، قال جنبلاط: “لا أعتقد أن حماس كانت تتوقع ردة الفعل الإسرائيلية هذه، ودخلوا في حلقة جهنمية استفادت منها إسرائيل التي ستستمر في التدمير والتهجير لكل قطاع غزة وأهلها، ولاحقاً سيأتي دور الضفة والدمار سينتقل إليها”.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هاجمت فصائل فلسطينية بغزة عبر عملية سمتها “طوفان الأقصى”، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه “إنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ ذلك الوقت، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ولفت جنبلاط، إلى أن “الخلاف الاستراتيجي الإسرائيلي – الإيراني كبير جداً، ولا أعتقد بوجود حلف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو – (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، سنصل لأفق سلام”.

وأردف: “أرى أن الحرب قادمة، ولا تستطيع إسرائيل بمفردها أن تشعل الحرب، إنما أمريكا وإسرائيل سوياً تشعلان الحرب، وستكون حرب طويلة”.

ومع تهديدات مستمرة من الرئيس ترامب باستخدام القوة تجاه إيران، تتهم الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، من بينها توليد الكهرباء.