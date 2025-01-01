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لواء جولاني ينضم للطيارين: أوقفوا الحرب وأعيدوا الأسرى من غزة..

الخميس 17 أبريل 2025 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لواء جولاني ينضم للطيارين: أوقفوا الحرب وأعيدوا الأسرى من غزة..



القدس المحتلة/سما/

يواصل العسكريون من ألوية ووحدات الجيش الإسرائيلي التوقيع على رسائل تطالب بوقف الحرب وإعادة الاسرى الإسرائيليين .

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت" أن نحو 10% من الموقعين على العريضة هم جنود في الخدمة الفعلية.

ونُشرت مساء اليوم الخميس رسالتان إضافيتان لدعم رسالة الطيارين ، هذه المرة من لواء جولاني ولواء الدوريات والمشاة.

ووقع على رسالة لواء جولاني 458 من قدامى العسكريين في اللواء، مطالبين "بعودة المختطفين دون تأخير، حتى لو كان الثمن وقف القتال فوراً". 

وأشار المبادرون إلى الرسالة إلى أن من بين الموقعين عليها ضباط كبار (احتياط) وشخصيات معروفة مثل أوري ساغي، وإيلان بيران، وجيورا إنبار، وإيمانويل هارت، ودانيال أتار، وإيتاي لاندسبيرج نيفو. وبالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على الرسالة من قبل مايان ورون، والدا الجندي جور كيهاتي، الذي قُتل في لبنان العام الماضي .

وجاء في الرسالة: "نحن المقاتلين والقادة والمحاربين القدامى في لواء جولاني منذ أجيال، ندعم رسالة الطيارين المؤرخة في 9 أبريل/نيسان 2025". نطالب ونطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى لو كلّف ذلك وقفًا فوريًا للقتال. 

وعلى خلفية سيل الرسائل التي تثير الجيش ، قال أصحابها إن الجيش بدأ بالاتصال بالموقعين على الرسالة ومطالبتهم بسحب توقيعاتهم.

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