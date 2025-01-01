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آلاف المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة

الخميس 17 أبريل 2025 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة



القدس المحتلة / سما/

اقتحم آلاف المستعمرين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك،  ومقبرة باب الرحمة في خامس أيام "عيد الفصح اليهودي".

وأفادت محافظة القدس، في بيان بأن آلاف المستعمرين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأضافت المحافظة، أن عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف من حزب "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت أدى السجود الملحمي في المسجد الأقصى المبارك.

كما اقتحم آلاف المستعمرين ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى لأداء ما تسمى بـ "صلاة بركة الكهنة" في خامس أيام عيد الفصح العبري.

وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، حيث حولت المسجد ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

وقالت مصادر محلية، إن مستعمرين اقتحموا مقبرة باب الرحمة وأدوا طقوسا تلمودية تزامنا مع اقتحام المسجد الأقصى في انتهاك سافر لقدسية المقبرة.

وتضم مقبرة باب الرحمة قبور عدد من الصحابة والعلماء والقيادات الإسلامية وشهداء الفتوحات الإسلامية، وتشكل امتدادًا من باب الأسباط حتى نهاية السور الشرقي للمسجد الأقصى، وصولاً إلى منطقة القصور الأموية جنوب المسجد.

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