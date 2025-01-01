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الصين وماليزيا ترفضان التهجير القسري لسكان غزة وتدعوان لاقامة دولة فلسطينية..

الخميس 17 أبريل 2025 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين وماليزيا ترفضان التهجير القسري لسكان غزة وتدعوان لاقامة دولة فلسطينية..



وكالات / سما/

 أعربت الصين وماليزيا عن رفضهما للتهجير القسري، ودعتا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، استنادا إلى حل الدولتين.

وأكدت الصين وماليزيا، بيان مشترك صدر اليوم الخميس في ختام زيارة رسمية قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى ماليزيا، نشرته وكالة "شنخوا"، أن غزة تعود للشعب الفلسطيني وتعتبر جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وشدد الجانبان على ضرورة التمسك بمبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" في إدارة غزة ما بعد الحرب، وعبرا عن رفضهما للتهجير القسري لسكان غزة.

كما دعا الجانبان إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا إلى حل الدولتين وضرورة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

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