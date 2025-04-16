ليلة دامية..الاحتلال يحرق عشرات النساء وألاطفال داخل الخيام بخان يونس وجباليا وبيت لاهيا

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 31 لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وادّت الخرائب الناجمة عن استهداف الخيام بالصواريخ إلى ارتفاع اعداد الشهداء بشكل كبير وبينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

خان يونس

واعلن الدفاع المدني ان جيش الاحتلال ارتكب جريمة إسرائيلية جديدة بشعة بحق المواطنين الفلسطينيين وأنه انتشل أكثر من 15 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال في استهداف إسرائيلي لخيام النازحين في نهاية شارع الإسطبل بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأدى القصف إلى اشتعال النيران في الخيام واحتراق الجثامين والمصابين.

ونعت عائلة أبو الروس أبنائها الذين ارتقوا هذه الليلة في حريق الخيام وهم الشهيدة:آمنة عبدالكريم أبو الروس ، محمود أحمد أبو الروس ،ناهد زايد أبو الروس «خطاب» "أم أحمد"، الشهيدة: تحرير إبراهيم أبو الروس"أم عمر"، نور زهير أبو الروس وأشقاءه أحمد وفرح ، الشهيد الطفل أحمد نضال أبو الروس وشقيقه سيف وشقيقته آية.

وكانت خان يونس شهدت استهداف خيمة اخرى ادت لاستشهاد محمود محسن حجاب وطفله محسن .

واستشهد اثنين من المواطنين بقصف داخل بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

غزة والشمال

واستشهد سبعة مواطنين من عائلة عسلية و13 مصابًا جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

والشهداء هم المواطن غسان رائد عسلية وزوجته وأطفاله جميعاً، إثر استهداف خيمتهم في شارع الداخلية الجديد.

وفي بيت لاهيا ارتقى ستة شهداء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة الرزان في مشروع بيت لاهيا شمال غزة

وارتقى شهيدان في قصف الاحتلال منزلا بحي التفاح شرقي مدينة غزة

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وسط القطاع

وارتقى شهيدان واصابات بقصف طائرة استطلاع مجموعة مواطنين قرب مفترق المطاحن جنوب منطقة البركة بدير البلح وسط قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال قصف تكية لتوزيع الطعام في النصيرات ما اسفر عن استشهاد المواطن باسل الشاعر وعدد من الإصابات.

وقالت وزارة الصحة غزة انه وصل مشافي القطاع 25 شهيدًا بينهم ثلاثة انتشال و 89 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥١٠٢٥ شهيد و ١١٦٤٣٢ مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٦٥٢ شهيدًا، ٤٣٩١ مصاباً)