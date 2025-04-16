10 شهداء في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

غزة/سما/

استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، لافتا إلى أن جثامين الشهداء تفحمت جراء اشتعال النيران في الخيمة.

وجرى نقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين غرب دير البلح.

ومساء الأربعاء، استشهد 4 مواطنين، وجرح العشرات، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي دير البلح وخان يونس.

وأفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة البركة بدير البلح، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وأضاف أن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف طائرات الاحتلال المسيّرة للمواطنين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، فيما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على محيط حي قديح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، غالبيتهم إصاباتهم خطيرة، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي التفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.