شهيدان ومصابان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

بيروت/سما/

استشهد شخصان وأصيب آخران الأربعاء جراء غارتين إسرائيليتين الأولى استهدفت مركبة في منطقة وادي الحجير، والأخرى استهدفت دراجة نارية في بلدة حانين جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة اللبنانية بسقوط شهيد وجريح جراء الغارة الإسرائيلية على وادي الحجير، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن شهيد وجريح جراء القصف في حانين.

وأعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم، أنه اغتال بقصف جويّ، "في وقت سابق اليوم (عنصرا) من حزب الله في منطقة حانين جنوبي لبنان"، بدون أن يُورد مزيدا من التفاصيل بشأن ذلك.

وقبل ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم وقتل عنصرا من وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله في منطقة القنطرة جنوبي لبنان.



وأورد إعلام لبناني، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة من السيارة المستهدفة في وادي الحجير.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن القصف استهدف عنصرا في حزب الله.

وأفيد بأن القصف استهدف مركبة على الطريق بين الشومرية والقصير في وادي الحجير؛ بحسب إعلام لبناني.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عيترون بالأمس إلى شهيدين.

وأوردت الوكالة اللبنانية صباح الأربعاء، أن إسرائيل استهدفت الليلة الماضية "مركز الدفاع المدني التابع لجمعية ’الرسالة’ الإسلامية في بلدة طيرحرفا، ومنزلين جاهزين".



وشنّت إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1440 خرقا له، ما خلّف نحو 125 شهيدا و371 جريحا على الأقل؛ وفق بيانات رسمية.

وتنصّلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان، بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا بينما تواصل احتلالها 5 تلال رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.