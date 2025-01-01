الرئيس عباس إلى دمشق الجمعة في زيارة هامة للقاء الشرع

دمشق/وكالات/

من المتوقع أن يزور الرئيس محمود عباس، العاصمة السورية، دمشق، بعد غد (الجمعة).

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـجريدة "اللـواء"، أن الرئيس عباس سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني".

على جدول الأعمال، بحث سلسلة من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وكان الرئيسان عباس والشرع قد التقيا على هامش القمة العربية الطارئة، التي عقدت في القاهرة، بتاريخ 4 آذار/مارس 2025.

هذه هي الزيارة الأولى، التي يقوم بها الرئيس عباس إلى سوريا، منذ تسلم الشرع، القيادة.أيضاً، الأولى له منذ زيارته بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2007، التي التقى خلالها الرئيس السابق بشار الأسد.