  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس إلى دمشق الجمعة في زيارة هامة للقاء الشرع

الأربعاء 16 أبريل 2025 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس إلى دمشق الجمعة في زيارة هامة للقاء الشرع



دمشق/وكالات/

من المتوقع أن يزور الرئيس محمود عباس، العاصمة السورية، دمشق، بعد غد (الجمعة).

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـجريدة "اللـواء"، أن الرئيس عباس سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني".

على جدول الأعمال، بحث سلسلة من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وكان الرئيسان عباس والشرع قد التقيا على هامش القمة العربية الطارئة، التي عقدت في القاهرة، بتاريخ 4 آذار/مارس 2025.

هذه هي الزيارة الأولى، التي يقوم بها الرئيس عباس إلى سوريا، منذ تسلم الشرع، القيادة.أيضاً، الأولى له منذ زيارته بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2007، التي التقى خلالها الرئيس السابق بشار الأسد.

الأكثر قراءة اليوم

التمرد الأكبر بتاريخ إسرائيل.. 29 ألف إسرائيلي يطوقون نتنياهو بـ23 عريضة احتجاج ضد استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة

حزب الشعب ينفي علاقته ببيان لجنة المتابعة بغزة حول مسألة السلاح

القسام”: فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر لمكان تواجدهم

أقوى نساء «الموساد»... ماذا نعرف عن عليزة ماجن؟ سعت لاغتيال خالد مشعل وشاركت في تجنيد طيار عراقي

غضب في تل ابيب .. أمريكا أبلغت إسرائيل بموعد انسحابها من سوريا

فصائل فلسطينية تحذر: أي تهدئة بغزة دون ضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل “فخ سياسي”

موقع عبري يكشف عن خطط الجيش الاسرائيلي لتقسيم مدينة غزة ..

الأخبار الرئيسية

موقع عبري يكشف عن خطط الجيش الاسرائيلي لتقسيم مدينة غزة ..

إيران تبث مشاهد غير مسبوقة لعملية "الوعد الصادق" ضد اسرائيل

كاتس يتراجع عن تصريحاته ويؤكد : لن ندخل مساعدات إنسانية الى غزة

IMG_9349

بعد محاصرتهما: استشهاد شابين برصاص الاحتلال جنوب جنين

عدد الشهداء تجاوز 51 الف منذ بدء الحرب وغارات مكثفة على غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية