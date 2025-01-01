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حالة الطقس: درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام

الأربعاء 16 أبريل 2025 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف وربيعيا لطيفا معتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام، وباردا نسبيا، خاصة فوق المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، صاف بوجه عام ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع  ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من   معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية  معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية  معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو صافيا بوجه عام  حارا نسبيا الى حار، وجافا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من  معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، الرياح شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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