طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وباردة والحرارة أدنى من معدلها بقليل

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً إلى غائم وباردًا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وغدا الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين، فيكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.