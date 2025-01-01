نتنياهو يهاجم رسائل العصيان من قبل الجيش: ممولون من جهات أجنبية لاسقاط الحكومة

القدس المحتلة / سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رسائل العصيان المنشورة وقال إنها "أكاذيب دعائية تُنشر في الإعلام باسم حفنة صغيرة من الأعشاب الضارة".

وأضاف: "الرسائل لم تُكتب باسم جنودنا الأبطال، بل من قبل مجموعة محدودة يتم تحريكها من قبل جمعيات بتمويل أجنبي تهدف إلى إسقاط حكومة اليمين".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "مواطني إسرائيل تعلموا الدرس- العصيان هو عصيان، ولا يهم أي اسم مهذب يُطلق عليه. كل من يشجع على العصيان- سيُقال فوراً".

واختتم قائلا: "جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتل، وجيش الدفاع الإسرائيلي ينتصر، وكلنا وراءه".