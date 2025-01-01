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شهداء وجرحى في غارات اسرائيلية على خان يونس وغزة

الخميس 10 أبريل 2025 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في غارات اسرائيلية على خان يونس وغزة



غزة/سما/

استشهد 21 مواطن فلسطيني واصيب العشرات في سلسلة من الغارات الجوية الاسرائيلية على قطاع غزة اليوم الخميس.

واستشهد مواطنان بينهما طفلة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو دقة في منطقة الشحايدة شمالي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

وكان خمسة مواطنين ارتقوا في هجمات اسرائيلية على رفح وخان يونس جنوب القطاع منذ الفجر.

وفي غزة استشهد اربعة مواطنين وعدد من الاصابات في استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مفترق السامر بمدينة غزة وهم:القاضي أمجد شراب (قاضي محكمة بداية غزة ،وابنته جمانة أمجد شراب ، مؤمن عز الدين الحداد نجل قائد لواء غزة في كتائب القسام جراء،ليلتحق بشقيقه صهيب الذي ارتقى خلال الحرب ومحمود أبو حصيرة (زوج شقيقة مؤمن الحداد).

كما ارتقى ستة شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو العون في منطقة إجديدة بحي الشجاعية شرقي المدينة.

واستشهد طفلين من عائلة حسنين اثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة شرق منطقة الشعف بحي الشجاعية شرقي المدينة.

وأوضح التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي قطاع غزة ٤٠ شهيد، و ١٤٦ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٥٢٢ شهيد، ٣٨٣٤ اصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠٨٨٦ شهيد و ١١٥٨٧٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م..

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