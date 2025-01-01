ترامب يكشف: صفقة تبادل اسرى بين إسرائيل وحماس خلال أيام

واشنطن / وكالات /

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل يقضي بصفقة تبادل اسرى ووقف إطلاق النار.

وأشار بحسب المواقع العبري إلى المحادثات لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة 59 اسيرا إسرائيليا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ 552 يوما. وقال "هناك تقدم". "نحن نتعامل مع إسرائيل ونتعامل مع حماس - إنها منظمة مثيرة للاشمئزاز".

من جهته كشف مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لعائلات رهائن إسرائيليين: "صفقة جدية للغاية تختمر على الطاولة، وهي مسألة أيام قليلة".