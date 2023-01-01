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استشهاد الصحفي أحمد منصور بعد إصابته بقصف خيمة الصحفيين في خانيونس

الثلاثاء 08 أبريل 2025 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الصحفي أحمد منصور بعد إصابته بقصف خيمة الصحفيين في خانيونس



غزة / سما/

 أعلنت مصادر طبية عن استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة صحفيين بمستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس الاثنين.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد نددت بالمجزرة البشعة التي استهدفت خيمة خاصة ومعرفة للصحفيين الفلسطينيين في محيط مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم الاثنين، راح ضحيتها الصحفي حلمي الفقعاوي، وأصيب بجراح خطيرة كل من الصحفي أحمد منصور والصحفي حسن اصليح والصحفي أحمد الأغا ،والصحفي محمود عوض، والصحفي محمد فايق، والصحفي عبدالله العطار، والصحفي ماجد قديح، والصحفي ايهاب البرديني والصحفي علي اصليح.

بارتقاء الصحفي الفقعاوي ووفق متابعة ورصد وتوثيق لجنة الحريات يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الى 208 منذ بداية العدوان الاسرائيلي على شعبنا بشهر اكتوبر 2023 .

ووفق بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين فقد شهد شهر آذار الماضي حصيلة دموية حين ارتقى 7 من الصحفيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في توجهات واضحة من قبل صناع القرار في حكومة الاحتلال بزيادة وتيرة الاستهداف للصحفيين ترجمه الجيش بسلسلة اغتيالات ادت الى استشهاد 7 من الصحفيين في قطاع غزة ، كان 6 منهم بالميدان وواحد في منزله ، و8 من أقارب وعائلات الصحفيين استشهدوا باستهداف أبنائهم الصحفيين .

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