  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاوقاف الاسلامية : الاحتلال يضع أقفالا على ابواب مقامات في الحرم الإبراهيمي الشريف

الإثنين 07 أبريل 2025 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاوقاف الاسلامية : الاحتلال يضع أقفالا على ابواب مقامات في الحرم الإبراهيمي الشريف



الخليل/سما/

قال معتز ابو سنينة مدير الحرم الابراهيمي، ان الاحتلال وضع أقفالاً على باب مقام سيدنا يوسف عليه السلام وغرفة "المبخرة" وغرفة الأذان في الحرم الابراهيمي الشريف، وهذه سابقة خطيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه الحرم.

واضاف ابو سنينة، وربما قام الاحتلال بوضع اقفال على جميع المقامات والأروقة في الحرم والتي تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الاسلامية وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها.

كما قال:" وهذا يعد إعتداءً سافرًا وخطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها".

من جانبها، قالت وزارة الاوقاف في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن ما قام به الاحتلال خطوة خطيرة تهدف إلى المسّ بشكل واضح بسيادة الوزارة على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه، والأبواب الداخلية والخارجية فيه.

وأضافت أن هذا أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا الاحتلال الظالم أمام مسؤولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها، خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجيا، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية.

ودعت الأوقاف، أبناء مدينة الخليل إلى مواجهة هذه التعديات بثباتهم وصمودهم داخل الحرم من خلال أداء الصلوات وأداء النشاطات الدينية المختلفة.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك : الحرب تخدم نتنياهو شخصيًا..ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لفتح الجحيم على غزّة وحماس ترفض مغادرة القطاع

“فتح” تكشف عن تقديمها أفكارا جديدة لبناء شراكة وطنية فلسطينية تشمل “حماس” وتدعو مصر لاستضافة مؤتمر وطني

قائد عسكري إسرائيلي سابق: الضغط العسكري بغزة لا يجدي نفعا ولن يكسر حماس ونتنياهو دمر الصفقة

الإعلام العبري : إيران ترفع حالة التأهب وتهدّد الولايات المتحدة وإسرائيل

"يديعوت": الحوثيون يتمددون إلى إفريقيا ويقتربون من إسرائيل والخطر أكبر مما نراه الآن

عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم أطفال في مجازر اسرائيلية في غزة ووسط القطاع

القناة 12 العبرية : نفتالي بينيت يتجاوز نتنياهو والغالبية تؤيد وقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

IMG_9228

21 يوما لعودة الحرب: شهداء بالعشرات واستهداف خيام الصحفيين في خانيونس ودير البلح..

الاضراب يعمّ فلسطين تنديدا بالعدوان الاسرائيلي الدموي على قطاع غزة

IMG_9225

اوامر يصدر إخلاء لدير البلح وغارات على خانيونس

IMG_9226

نتنياهو يأمر وزير حربه بالرد على إطلاق الصواريخ من غزة

القسام تعلن قصف أسدود وضواحي تل ابيب بالصواريخ واصابة 12 اسرائيليا بجراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية