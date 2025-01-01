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"القوى": اضراب شامل غدا ضمن حراك عالمي للمطالبة بوقف حرب الابادة بحق شعبنا

الأحد 06 أبريل 2025 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القوى": اضراب شامل غدا ضمن حراك عالمي للمطالبة بوقف حرب الابادة بحق شعبنا



رام الله / سما/

 أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أن يوم غد الاثنين، هو إضراب شامل لكافة مناحي الحياة، في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مخيمات اللجوء، والشتات، وبمشاركة المتضامنين مع قضيتنا واحرار العالم، رفضا لحرب الإبادة على قطاع غزة، ودعت "القوى" في بيان، صدر اليوم الأحد، إلى ضرورة إنجاح الاضراب العالمي، من اجل اعلاء الصوت، وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الاطفال والنساء والتدمير، بهدف تهجير ابناء شعبنا.

وقالت: ان حرب الابادة التي يتعرض لها شعبنا في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من قتل، وتدمير، وبشراكة ودعم أميركيين، وعجز المجتمع الدولي عن الايفاء بالتزاماته، وتعهداته بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ورفضه حكومة الاحتلال المارقة بعدم الاعتراف، او الانصياع لتطبيق اي من القرارات واستمرارها بارتكاب المجازر والمذابح والتدمير والقتل بما فيه ما يجري في محافظات الضفة والقدس وخاصة مخيمات الشمال في جنين وطولكرم، بهدف العمل على تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات تهجير ابناء شعبنا، وفي ظل عدم وجود فرض عقوبات ومقاطعة على الاحتلال وعزل حكومة الاحتلال الارهابية ومحاكمتها على جرائمها، كل ذلك يتطلب سرعة تضافر الجهود، من اجل وقف حرب الابادة والمذبحة فورا التي يتعرض لها شعبنا.

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