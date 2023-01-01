  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الاقتصاد الإسرائيلي: لا عودة للعمال الفلسطينيين بسبب موقف السلطة

الخميس 03 أبريل 2025 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد الإسرائيلي: لا عودة للعمال الفلسطينيين بسبب موقف السلطة



القدس المحتلة / سما/

ربط وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات عودة العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل بموقف السلطة الفلسطينية من دعم ما أسماه "الإرهاب".

واضاف بحسب قناة 14 العبرية، مؤتمر الأمن للقناة 14 "أنا أعارض بشدة جلب عمال من السلطة الفلسطينية، التي تدفع رواتب للقتلة وتعلمهم على قتلنا".

واضاف: "ما دام هذا هو ما يفعلونه، فلن نسمح بدخول أي شخص من الفلسطينيين أو إيران أو سوريا، بل فقط من الدول التي تعترف بدولة إسرائيل والمستعدة للالتزام بمكافحة الإرهاب".

ومنذ اوكتوبر 2023، ترفض دولة الاحتلال ادخال العمال وعددهم أكثر من 200 الف، بعدما اجلستهم في بيوتهم وتحاصر الضفة الغربية اقتصاديا وعسكريا عبر اغلاق المدن والقرى بالبوابات الحديدية ونشر الحواجز التي تنكل يوميا بالفلسطينيين وتمنعهم من التنقل .

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل رد "إسرائيل" وحماس على مقترح الوسطاء الأخير

تقرير: أجهزة الأمن الإسرائيلية "فوجئت" بإعلان نتنياهو بشأن محور "فيلادلفي الثاني"

اتهامات لشرطة “حماس” بقتل شاب فلسطيني والعائلة تنتقم على الفور

قائمة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الدول العربية..

الرئاسة الفلسطينية: نطالب حماس بالتوقف عن ارتهانها للأجندات الخارجية وتغليب المصالح العليا لشعبنا

مباحثات مصرية أردنية حول جهود القاهرة والدوحة للتهدئة في غزة

الجيش الإسرائيلي يواصل تهديده بتوسيع الإبادة بغزة

الأخبار الرئيسية

5cad2a37-52c4-478b-aeab-956cc1fc7166

غزة : عشرات الشهداء بمجزرة جديدة باستهداف الاحتلال مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح

"ساعر" : إنهاء حرب غزة يكون بعودة الأسرى وخروج “حماس” من القطاع ولن نسمح لـ”حزب الله” بالتعافي

كاتس يحذّر الشرع “بدفع ثمن باهظ” إذا سمحت للقوات المعادية بدخول سوريا وتهديد مصالحها الأمنية

عشية يوم الطفل..الجهاز المركزي الفلسطيني : 39 ألف يتيم بغزة والمجاعة وسوء التغذية تهدد حياتهم

اليوم الـ17 من عودة الحرب: شهداء بالعشرات وتوسع كبير للعمليات العسكرية الاسرائيلية ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية