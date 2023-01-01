وزير الاقتصاد الإسرائيلي: لا عودة للعمال الفلسطينيين بسبب موقف السلطة

القدس المحتلة / سما/

ربط وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات عودة العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل بموقف السلطة الفلسطينية من دعم ما أسماه "الإرهاب".

واضاف بحسب قناة 14 العبرية، مؤتمر الأمن للقناة 14 "أنا أعارض بشدة جلب عمال من السلطة الفلسطينية، التي تدفع رواتب للقتلة وتعلمهم على قتلنا".

واضاف: "ما دام هذا هو ما يفعلونه، فلن نسمح بدخول أي شخص من الفلسطينيين أو إيران أو سوريا، بل فقط من الدول التي تعترف بدولة إسرائيل والمستعدة للالتزام بمكافحة الإرهاب".

ومنذ اوكتوبر 2023، ترفض دولة الاحتلال ادخال العمال وعددهم أكثر من 200 الف، بعدما اجلستهم في بيوتهم وتحاصر الضفة الغربية اقتصاديا وعسكريا عبر اغلاق المدن والقرى بالبوابات الحديدية ونشر الحواجز التي تنكل يوميا بالفلسطينيين وتمنعهم من التنقل .