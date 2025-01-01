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الخارجية": تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية "إرهاب دولة منظم"

الخميس 03 أبريل 2025 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية": تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية "إرهاب دولة منظم"



رام الله/سما/

شددت وزارة الخارجية والمغتربين على رفضها وإدانتها للتصريحات العنصرية لوزيري جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، واعتبرتها "إرهاب دولة منظما"، و"تعمّق الإبادة والتهجير والضم".

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات كاتس بشأن حمايته لإرهاب المستعمرين الذين ارتكبوا جريمتهم في قرية دوما جنوب نابلس، وتفاخره بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري، وكذلك تصريح ساعر الذي يشجع ويدفع باتجاه تهجير شعبنا في القطاع تحت شعار "الهجرة الطوعية" المزيف.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصريحات وغيرها التي تصدر عن أركان الحكومة الإسرائيلية إرهاب دولة منظم ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتحريض على مزيد من القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، وصولاً إلى حملات الإبادة والتهجير والضم المتلاحقة. 

وأكدت أن جرائم الاحتلال ومستعمريه ترجمة لمثل تلك المواقف، خاصة منع البناء الفلسطيني، والتصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل كما حدث في بلدة الخضر صباح اليوم الخميس، على طريق تكريس الاحتلال والضم وتعميق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد). 

وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم جديته في تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتخليه عن واجباته تجاه الظلم التاريخي المتواصل الذي يحل بالشعب الفلسطيني، وحذرت من مخاطر سياسة حكومة الاحتلال ودفعها بساحة الصراع والمنطقة إلى انفجار شامل.

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