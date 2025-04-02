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قائمة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الدول العربية..

الخميس 03 أبريل 2025 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الدول العربية..



واشنطن / وكالات /

قائمة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الدول العربية.. جدول

وقعت عدة دول عربية ضمن قائمة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، بحد أدنى هو 10%.

 

وبحسب قائمة الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي أشار ترامب إلى أنه جرى الاستناد فيها إلى مبدأ المعاملة بالمثل عند فرضها، تراوحت نسبة الرسوم من 10% إلى 41%.

 

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الأربعاء، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل (الخميس) رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

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