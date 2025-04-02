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قناة i24 الإسرائيلية: ترامب يعتزم لقاء الشرع خلال زيارته للسعودية

الأربعاء 02 أبريل 2025 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة i24 الإسرائيلية: ترامب يعتزم لقاء الشرع خلال زيارته للسعودية



القدس المحتلة/سما/

أفاد مصدر لقناة i24 الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته المرتقبة للسعودية منتصف مايو المقبل.


وبحسب القناة العبرية، تم ترتيب اللقاء المرتقب بوساطة شخصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض عن خطط ترامب لزيارة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط في مايو المقبل.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "سيتوجه الرئيس إلى المملكة العربية السعودية في مايو. أما بالنسبة للمواعيد والتفاصيل المحددة، فسنوافيكم بها في أقرب وقت ممكن".

ويتسم الموقف الأمريكي تجاه الرئيس السوري أحمد الشرع بالغموض والتردد، حيث تسعى واشنطن إلى مراقبة إجراءات الإدارة السورية الجديدة مع الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة.

ومنذ تولي الشرع السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، أجرت الولايات المتحدة أول محادثات رسمية معه في ديسمبر 2024، حيث التقى وفد دبلوماسي أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، مع الشرع في دمشق.

في هذه المحادثات، أعرب الجانب الأمريكي عن دعمه للخطوات المعلنة من قبل الإدارة السورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تمثيل شامل لكافة مكونات الشعب السوري. 

ودعت واشنطن لضرورة تشكيل حكومة سورية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، مع تقليص صلاحيات الرئيس.

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