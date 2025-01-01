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نتنياهو: سيطرنا في غزة على محور "ميراج" وسيكون فيلادلفيا رقم 2 …

الأربعاء 02 أبريل 2025 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سيطرنا في غزة على محور "ميراج" وسيكون فيلادلفيا رقم 2 …



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو ، اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، إننا "نقوم بزياد الضغط في قطاع غزة خطوة بعد خطوة حتى نعيد المخطوفين".

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو له "في قطاع غزة الليلة غيرنا مسارنا (..) الجيش الإسرائيلي يسيطر على الأراضي ويضرب "الإرهابيين" ويدمر البنية التحتية".

وتابع "نحن نفعل شيئًا آخر، ونعود إلى محور ميراج، وسيكون هذا فيلادلفيا الثانية، أي المحور الإضافي لفيلادلفيا:.

وقال نتنياهو "نحن عازمون على تحقيق أهداف الحرب ونعمل بلا كلل وبخط واضح ومهمة واضحة".

وبدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، التوغل بشكل واسع في مدينة رفح ضمن عمليته العسكرية المتواصلة جنوب قطاع غزة، بعد جلبه الفرقة القتالية 36 إلى المنطقة، وفق إعلام عبري.وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح في وقت مبكر من صباح الأربعاء".

وأضافت: "هذا هو أول توغل بري كبير للجيش الإسرائيلي منذ انتهاء وقف إطلاق النار قبل أسبوعين"، في إشارة إلى استئنافه حرب الإبادة على قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

وأشارت إلى أنه "بعد هجمات ليلية واسعة النطاق في جنوب قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في رفح، وجلب الفرقة 36 إلى غزة".

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