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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 30 مارس 2025 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الايام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها على خبر استشهاد 35 مواطنا في تصاعد غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوغل البري لحي الجنينة في رفح، واستشهاد شاب واحتجاز جثمانه في طمون.

كما تناولت الصحف تصريحات الرئيس محمود عباس، لمناسبة عيد الفطر، والتي أكد فيها: السعي لتحقيق السلام، ورفض الاستسلام، والصمود في أرضنا.  

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس: نسعى للسلام ولكننا نرفض الاستسلام وسنظل ثابتين في ارضنا

استشهاد شاب واحتجاز جثمانه في طمون.. ومخيم جنين غير صالح للسكن والدمار يطال 600 منزل فيه

خوري يدين وثيقة مؤتمر الاساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة واللجنة اليهودية الاميركية 

المفتي: اليوم أول ايام عيد الفطر

"الجدار والاستيطان": الاحتلال استولى على 52 ألف دونم منذ بدء العدوان على غزة

*"الايام":

القطاع: 35 شهيدا.. تصاعد الغارات وعدوان بري يستهدف حي الجنينة برفح

الأمم المتحدة: كل شيء ينفذ في غزة بما في ذلك الامدادات والحياة 

شهيد من طمون واصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بيت فوريك ونابلس

موقع عبري: الجيش قرر تفكيك مخيمات جنين وطولكرم وتحويلها لأحياء 

مسيرات تضامن مع غزة بمدن اوروبية احياء لـ"يوم الارض"

مستوطنون يهاجمون خربة "جنبا" بمسافر يطا وجيش الاحتلال يكمل المهمة

*"القدس":

عشرات الشهداء والمصابين بقصف مدفعي وغارات بالطائرات والمسيرات على جميع انحاء القطاع

شهيد فــي طـمـون واحـتـجـاز جثمانه، إصابات باعتداءات للمستوطنين في مناطق مختلفة

الرئيس يهنئ شعبنا في الوطن والشتات والامتين العربية والاسلامية بعيد الفطر

استقالة الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا

العدوان يتواصل على جنين وطولكرم

 الاتحاد الاوروبي يدعو مواطنيه إلى تخزين غذاء كاف لـ 72 ساعة

الشرع يعلن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة

اسرائيل تقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة

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