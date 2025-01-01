68 يوما للعدوان على جنين : حصار متواصل وتدمير 600 منزل والمخيم اصبح غير صالح للعيش

جنين/سما/

أعلنت بلدية جنين، صباح اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت نحو 600 منزل بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية في مخيم جنين، بفعل العدوان المتواصل منذ 68 يوما على التوالي.

وأكّدت البلدية في بيانها أن مخيم جنين أصبح منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق، في ظل استمرار العمليات العسكرية والدمار الواسع الذي خلّفه الاحتلال في شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرقات.

وأعلنت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن نحو 3,250 وحدة سكنية داخل المخيم أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الدمار الناتج عن العدوان المستمر.

وأشارت البلدية إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تفرض حصارا مشددا على محافظة جنين، التي يقطنها نحو 360 ألف نسمة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة والمخيم على حد سواء.