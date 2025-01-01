"سرايا القدس" تعرض مشاهد من قصفها لـ"سديروت" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية

غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد لاستهدافها مستوطنة "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

ونشر الإعلام الحربي لـ"السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من قصف القوة الصاروخية في "سرايا القدس"، لـ"سديروت" ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".



هذا وأعلنت "سرايا القدس" أول أمس الأربعاء، أنها "قصفت مغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشارت إلى أن "القوة الصاروخية في سرايا القدس قصفت قاعدة "حتسريم" الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية".

ويوم الاثنين الماضي، أكدت "سرايا القدس" أنها "قصفت "سديروت" و"نتيف هعسراه" و"زيكيم" ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية".

كما أعلنت في ذات اليوم أن "القوة الصاروخية في سرايا القدس جددت قصفها لـ"سديروت" ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".