كاتس يوجه رسالة مصورة لسكان قطاع غزة (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليات جديدة قريبا في مناطق أخرى من قطاع غزة.

وفي مقطع فيديو نشر على منصة "إكس" مصحوبا بترجمة باللغة العربية، أبلغ كاتس سكان قطاع غزة بأن "الجيش الإسرائيلي سيعمل قريبا بكامل قوته في مناطق إضافية من غزة، وسيطلب منهم إخلاء مناطق القتال من أجل سلامتهم".

وأكد كاتس أن حركة حماس تعرض حياة سكان غزة للخطر وتتسبب في فقدانهم لمنازلهم.

وكان كاتس قد هدد الأسبوع الماضي بأن إسرائيل ستسيطر بشكل دائم على أجزاء من قطاع غزة إذا لم تطلق حماس سراح باقي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأفاد وزير الدفاع بأنه كلما طال أمد رفض حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت المزيد من الأراضي لصالح إسرائيل.

وحث كاتس في الفيديو، سكان قطاع غزة على ضرورة أن يتعلموا من سكان بيت لاهيا.

وكان مئات الفلسطينيين في المدينة الواقعة شمال قطاع غزة قد تظاهروا مساء الثلاثاء مطالبين بإنهاء الحرب مع إسرائيل، مع مطالبة بعضهم أيضا بإنهاء حكم حماس.

وأضاف كاتس: "تماما كما فعلوا، طالبوا أنتم أيضا بإبعاد حماس عن غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين فهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الحرب".