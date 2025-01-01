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بلدية غزة: كارثة صحية خطيرة بسبب تراكم 175 طن من النفايات

الأربعاء 26 مارس 2025 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: كارثة صحية خطيرة بسبب تراكم 175 طن من النفايات



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، أن  مدينة غزة تعاني من تراكم ما يزيد على 175 ألف طن من النفايات، مطالباً  بإدخال الآليات الثقيلة لجمع ونقل النفايات بعيدا عن أماكن الإيواء والنزوح.

وأوضح النبيه، أن الاحتلال يواصل منع البلدية من نقل النفايات إلى المكب الرئيسي شرق مدينة غزة، لذا تضطر البلدية لتجميع النفايات في مكبات عشوائية وغير صحية بين أحياء المدينة.

وقال النبيه:" النازحون أصبحوا يعيشون بجوار مكبات النفايات ما ينذر بكارثة صحية تهدد حياتهم" مطالباً بإدخال الآليات الثقيلة لجمع ونقل النفايات بعيدا عن أماكن الإيواء والنزوح.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمنع إسرائيل طواقم بلدية غزة من الوصول للمكتب الرئيسي في منطقة جحر الديك قرب الحدود الشرقية، ما تسبب بتراكم النفايات داخل المدينة، وفق بيانات سابقة للبلدية.

كما أدى تدمير آليات جمع النفايات ونقص الوقود اللازم لتشغيل المتبقي منها إلى تفاقم هذه الأزمة حيث انتشرت المكبات العشوائية في أحياء وشوارع المدينة.

وتفوح من هذه المكبات روائح كريهة بينما تسببت في انتشار الحشرات والقوارض فيما تجرف مياه الأمطار الغزيرة شتاء أجزاء من تلك النفايات لتصل إلى مناطق إيواء وخيام النازحين، ما يضاعف من المخاطر الصحية التي تهددهم.

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