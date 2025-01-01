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الصحة: 4500 حالة بتر بينهم 800 طفل و540 سيدة في غزة

الأربعاء 26 مارس 2025 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 4500 حالة بتر بينهم 800 طفل و540 سيدة في غزة



غزة /سما/

أكد الدكتور منير البرش المدير العام في وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، أن مستشفيات القطاع تفتقد لأبسط المقومات و80 % من المرضى لا يجدون أدويتهم.

وشدد د. البرش على أن هناك تدهور دراماتيكي في القطاع الصحي وننتظر وفيات في كل لحظة.

وكشف عن وجود  4500 حالة بتر بينهم 800 طفل و540 سيدة.

وتستهدف إسرائيل بشكل متكرر للمقدرات الطبية والمستشفيات، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر مستوى الرعاية الطبية، خاصة مع قطع الإمدادات الطبية ومنع إدخال المستشفيات الميدانية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية وتوافد الجرحى بأعداد كبيرة لأقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء 18 مارس، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

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