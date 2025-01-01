مقتل اسرائيلي واصابة اخر بعملية إطلاق نار قرب حيفا وتحييد المنفذ..

حيفا/سما/

قُتل اسرائيلي وإصابة آخر في عملية إطلاق نار قرب حيفا، اليوم الاثنين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة أن منفذ العملية قتل بعد أن أطلق النار على مدنيين قرب يوكنعام شرق حيفا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان منفذ عملية يوكنعام عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الاشتباه يدور حول عملية إطلاق نار، وقد جرى "تحييد" المنفذ بعد إطلاقه النار عليه" حسبما جاء في بيان لها.

وتابعت الشرطة الإسرائيلية ان المنفذ دهس بسيارته اسرائيليين اثنين كانوا في محطة حافلات قرب "يوكنعام" ثم ترجل وأطلق النار عليهم.