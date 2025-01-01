  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل اسرائيلي واصابة اخر بعملية إطلاق نار قرب حيفا وتحييد المنفذ..

الإثنين 24 مارس 2025 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل اسرائيلي واصابة اخر بعملية إطلاق نار قرب حيفا وتحييد المنفذ..



حيفا/سما/

قُتل اسرائيلي وإصابة آخر في عملية إطلاق نار قرب حيفا، اليوم الاثنين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة أن منفذ العملية قتل بعد أن أطلق النار على مدنيين قرب يوكنعام شرق حيفا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان منفذ عملية يوكنعام عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الاشتباه يدور حول عملية إطلاق نار، وقد جرى "تحييد" المنفذ بعد إطلاقه النار عليه" حسبما جاء في بيان لها.

وتابعت الشرطة الإسرائيلية ان المنفذ دهس بسيارته اسرائيليين اثنين كانوا في محطة حافلات قرب "يوكنعام" ثم ترجل وأطلق النار عليهم.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغتال القيادي في حماس إسماعيل برهوم داخل مسشتفى ناصر الطبي

"يبلها ويشرب ميتها".. هجوم مصري على ويتكوف بسبب تصريحاته عن "قرب الإفلاس"

"هآرتس": استعدادات إسرائيلية لتوسيع القتال وفرض حكم عسكري على غزة

"واشنطن بوست": إسرائيل تنظر في خطط الاحتلال العسكري لقطاع غزة

مصادر أردنية تنفي تقديم مقترح لإخراج 3 آلاف من حماس من غزة

إسرائيل تنشئ إدارة خاصة للإشراف على عملية تهجير سكان غزة.. ومستشار الأمن القومي الأمريكي يعتبرها قكرة “عملية للغاية”

القضاء التركي يأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض

الأخبار الرئيسية

اسبوع على عودة الحرب : شهداء في غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة وحصار تل السلطان برفح..

مصادر إسرائيلية: لا تقدم في المفاوضات مع حماس وإسرائيل تستعد لتصعيد عسكري في غزة

تفاصيل خطة التهجير القادمة ..الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة

c214836c-4a73-4136-9f1a-f77c036f3893

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر في خانيونس ..

"هآرتس": استعدادات إسرائيلية لتوسيع القتال وفرض حكم عسكري على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية