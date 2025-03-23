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حماس: المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل مستمرة ونرفض نزع سلاح المقاومة

الأحد 23 مارس 2025 02:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل مستمرة ونرفض نزع سلاح المقاومة



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة "حماس" حسام بدران أن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن اللقاءات والاتصالات مع الوسطاء تُدار بشكل يومي.


وأضاف بدران أن الحركة حريصة على الاستمرار في تطبيق اتفاق 17 يناير الماضي، معتبرا أن هناك العديد من الأفكار المطروحة للعودة إلى مسار التفاوض.

واتهم بدران رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخرق الاتفاق، قائلا: "نتنياهو هو من خرق الاتفاق، وحتى عندما عاد إلى عدوانه الجديد كانت العملية التفاوضية مستمرة ومتواصلة، ولكن حساباته الشخصية تتقدم على كل شيء".

وأكد أن نتنياهو يتحرك في هذه الحرب من أجل مصالح سياسية وشخصية وحزبية، وليس من أجل تحقيق السلام أو إنقاذ الأسرى الإسرائيليين.

وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، أكد بدران أن "السلاح هو حق للشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال، وفقا لما كفلته القوانين والشرائع الدولية".

وقال: "حينما نتحدث عن سلاح المقاومة، فهو سلاح الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا السلاح حمله الفلسطيني لمقاومة الاحتلال وفق ما كفلته القوانين والشرائع الدولية، وأي طرح عن نزعه لا معنى له طالما بقي الاحتلال موجودا".

وتعقيبا على تصريحات المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، حول مفاوضات وقف إطلاق النار، قال بدران: "كل من يتابع هذه الجولة من الصراع ومجريات الأمور بنظرة موضوعية منصفة يدرك أن نتنياهو يتحرك في هذه الحرب من أجل مصالح سياسية وشخصية وحزبية".

وأضاف أن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لا يهتم بأسرى الاحتلال الذين لدى المقاومة"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه مخطط يسير به وفق حساباته الشخصية".

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