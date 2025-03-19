  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعادة تشغيل مستشفى القدس: تحدٍ طبي رغم الدمار (صور)

الأربعاء 19 مارس 2025 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة تشغيل مستشفى القدس: تحدٍ طبي رغم الدمار (صور)



غزة/سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إعادة تشغيل مستشفى القدس التابع لها في حي تل الهوى بمدينة غزة، وبدء استقبال المرضى والمراجعين اعتبارًا من يوم الجمعة 21 مارس 2025، الساعة 9 صباحًا، وذلك رغم الدمار الذي لحق به خلال الحرب الجارية.

جاء القرار بتوجيهات من رئيس الجمعية، الدكتور يونس الخطيب، عقب اجتماع مع لجنة الطوارئ في غزة، في ظل الحاجة الماسّة للخدمات الطبية في محافظتي غزة وشمال غزة خلال الوضع الراهن.

ورغم الظروف الصعبة، بذلت الفرق الطبية والإدارية جهودًا مكثفة على مدار الأسابيع الماضية لإعادة تأهيل المستشفى، وسط نقص حاد في المعدات والمواد الطبية.

وقد تم تجهيز غرفتي عمليات وقسم الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية، إلى جانب تفعيل وحدة العناية المركزة والأقسام التشخيصية، مثل الأشعة والمختبر، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة.

حصار خانق وقصف عنيف

خلال الحرب الجارية، تعرض مستشفى القدس لحصار خانق استمر لأسابيع، مُنعت خلاله الطواقم الطبية والإمدادات من الدخول، مما أدى إلى توقفه عن العمل بشكل كامل. كما شهد محيط المستشفى قصفًا عنيفًا أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه، وتضرر أقسام الطوارئ والمختبرات، إضافة إلى تدمير كبير للمبنى المغربي، وهو جزء أساسي من مجمع القدس، واحتراق بعض المرافق.

ورغم المخاطر، واصلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني العمل وسط الدمار لإعادة تأهيل المستشفى، حيث واجهت تحديات كبيرة بسبب نقص المواد وصعوبة إدخال المعدات الطبية. ومع ذلك، تمكنت الفرق من إعادة تشغيل بعض الأقسام الحيوية، مما يسمح بعودة الخدمات الطبية للمواطنين.

يؤكد هذا الجهد سرعة استجابة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم الرعاية الصحية والطبية لأهلنا في غزة، رغم التحديات المستمرة.

IMG-20250319-WA0023
IMG-20250319-WA0021
IMG-20250319-WA0020
IMG-20250319-WA0019

الأكثر قراءة اليوم

طحنون بن زايد يلتقي ترامب ويبحثان آفاق الشراكة الإستراتيجية

وزير الخارجية المصري يدعو لخطوتين حاسمتين بشأن غزة

"كاتس" يهدد سكان غزة بالخراب: الإخلاء سيبدأ قريبًا وسنفتح أمامكم ابواب الهجرة لمن يرغب..

الكنيست الإسرائيلي يحذر من حرب مع القاهرة

"هارتس" : إسرائيل هي من خرقت اتفاق غزة وليس “حماس” وما يهم نتنياهو عودة “بن غفير” للتصويت على الميزانية

قادة في جيش الاحتلال : استئناف الحرب على غزة يضر "إسرائيل" وخيانة للمقاتلين..

40 ألف اسرائيلي مسلح: الكنيست تروج لقانون يسمح لحراس الأمن بأخذ أسلحتهم إلى منازلهم

الأخبار الرئيسية

67db24444c59b733c22c46bd

تغريدة لنتنياهو تثير ضجة سياسية وحزب لابيد يرد: فقد صوابه

الكنيست يصدّق على عودة بن غفير وحزبه للحكومة الإسرائيلية

9-20-730x438

أمريكا: الخطة المؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة مطروحة لكن الفرصة “تتضاءل بسرعة”

trump-730x438

ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم “القضاء عليهم تماما”

4-49-730x438

الجيش الإسرائيلي يعزل ضابطي احتياط رفضا المشاركة بإبادة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية