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الشرطة الإسرائيلية تغلق شارع غزة في القدس تزامنا مع انطلاق مسيرة احتجاجية باتجاه منزل نتنياهو

الأربعاء 19 مارس 2025 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تغلق شارع غزة في القدس تزامنا مع انطلاق مسيرة احتجاجية باتجاه منزل نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أغلقت الشرطة الإسرائيلية اليوم شارع غزة في مدينة القدس من جميع الاتجاهات حيث مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد انطلاق مسيرة مطالبة بإنهاء الحرب.

 

ونظم آلاف الأسرائيليين اليوم مسيرة نحو مدينة القدس، احتجاجا على تخلي نتنياهو عن الأسرى الإسرائيليين وإقالته رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد نظمت أحزاب اليسار الإسرائيلية اليوم مظاهرات ضد الحكومة في القدس، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن كجزء من صفقة، وكذلك لإلغاء الإصلاح القضائي واستقالة نتنياهو.

وتشهد المنطقة تعزيزات أمنية مكثفة عقب انطلاق المسيرة التي شهدت مشاركة واسعة، وسط توقعات باحتمال حدوث توترات أو احتكاكات بين المحتجين والقوات الأمنية.

ونتيجة للمسيرة فقد تم إغلاق مداخل القدس الطريق رقم 1 من "موتسا" إلى مدخل المدينة (على السائقين استخدام الطريق رقم 16 أو الطريق رقم 9 باتجاه "وادي هارارز").
كما سيتم إغلاق مداخل القدس بشكل متقطع، بالإضافة إلى منطقة مجمع الحكومة.

وسيشمل الإغلاق الطرق في مسار المسيرة في "جفعات رام"، "رحافيا"، و"نيوت"، على أن يتم رفع الإغلاقات تدريجياً مع تقدم المظاهرة، ومن المتوقع أن تظل منطقة "رحافيا" مغلقة لساعات طويلة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ناشطا بارزا مناهضا للحكومة في القدس صباح اليوم الأربعاء أثناء صراخه ضمن مكبر صوت عبر الشارع على الجانب الآخر من المنزل الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

هذا ودعت المعارضة الإسرائيلية أمس الثلاثاء إلى تصعيد الاحتجاجات والتظاهر ضد قرار حكومة نتنياهو استئناف الحرب على غزة، في حين قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها "تشعر بالصدمة والغضب والرعب بسبب التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر".

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