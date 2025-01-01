"كاتس" يهدد سكان غزة بالخراب: الإخلاء سيبدأ قريبًا وسنفتح أمامكم ابواب الهجرة لمن يرغب..

القدس المحتلة/سما/

توعد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سكان غزة بالمزيد من القتل والخراب.

وفي رسالة إلى سكان غزة، قال كاتس إن "هجوم سلاح الجو لم يكن سوى الخطوة الأولى". وأضاف "الباقي سيكون أكثر صعوبة وستدفعون الثمن كاملا".

وتابع "إن إجلاء السكان من مناطق القتال سيبدأ قريبا مرة أخرى".

وأضاف "إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين ولم يتم طرد حماس من غزة فإن إسرائيل ستتحرك بقوات لم تعرفوها بعد"، مشيرا إلى أن "خيارات أخرى ستفتح أمامكم بما في ذلك الذهاب إلى أماكن أخرى في العالم لمن يرغب في ذلك.

ودعا كاتس الفلسطينيين في غزة إلى الامتثال لما وصفه بـ"نصيحة الرئيس الأميركي"، دونالد ترامب، من خلال تسليم الأسرى وإبعاد حماس، مقابل فتح "خيارات أخرى".

واعتبر أن "السينوار الأول (في إشارة إلى زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار)، دمّر غزة، والسينوار الثاني (القيادي في كتائب القسام، محمد) سيقودها إلى الخراب الكامل".