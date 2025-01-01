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الجيش الاسرائيلي يعلن السيطرة على محور نيتساريم ويفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه ..

الأربعاء 19 مارس 2025 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يعلن السيطرة على محور نيتساريم ويفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه ..



غزة/سما/

اغلق جيش الاحتلال الاسرائيلي بالنار شارع صلاح الدين في منطقة دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

ويطلق جنود الاحتلال النار باتجاه المواطنين جنوب حي الزيتون .

وانسحب أفراد امن مصريون وامريكان من نقطة التفتيش على الطريق الذي يصل المحافظة الوسطى بمدينة غزة والشمال وتوقفت حركة السيارات دون إعلان رسمي.

ويتنقل المواطنون بالاتجاهين عبر شارع الرشيد سيرا على الأقدام او عبر عربات تجرها الحيونات.

وفتح طريق صلاح الدين في اليوم السابع من اتفاق وقف إطلاق النار وفق آلية تفتيش.

وافادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يتحرك على عمق 3كم من الحدود باتجاه محور نتساريم "صلاح الدين".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "أعدنا سيطرتنا على محور نتساريم و بدأت قواتنا عمليات برية مركزة في وسط قطاع غزة وجنوبه بهدف توسيع المنطقة الأمنية وإنشاء منطقة عازلة جزئية بين شمال القطاع وجنوبه.

واضاف البيان" ستتمركز قوات لواء غولاني في القطاع الجنوبي وستكون جاهزة للعمل في قطاع غزة

وتابع " سنواصل العمل ضد المنظمات "الإرهابية" في قطاع غزة من أجل حماية مواطني دولة اسرائيل ".

وتُشكل هذه الخطوة ضغطًا على حماس وسكان غزة، في محاولة لمنع تسلل المزيد من المقاتلين من جنوب القطاع إلى شماله، بعد أن عبره آلافٌ منهم بالفعل بعد انسحاب الجيش من ممر نتساريم قبل نحو شهر ونصف، بحسب زعم صحيفة يديعوت احرنوت .

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