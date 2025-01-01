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مقتل موظفين اثنين من الامم المتحدة ..عشرات الشهداء والجرحى في تجدد الغارات الجوية على قطاع غزة

الأربعاء 19 مارس 2025 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل موظفين اثنين من الامم المتحدة ..عشرات الشهداء والجرحى في تجدد الغارات الجوية على قطاع غزة



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها ظهر اليوم الاربعاء، لمختلف مناطق قطاع غزة موقعة اعداداً إضافية من الشهداء والجرحى.

واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرة بالمدينة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم عدد من الأطفال.

وفي تطور لافت قصف جيش الاحتلال مقراً لمنظمات أجنية في دير البلح وسط قطاع غزة.
وقالت الصحة ان موظفين اثنين قتلا وتصيب  خمسة من العاملين الأجانب في المؤسسات الأممية إثر قصف الاحتلال مقرهم في المحافظة الوسطى.
وارتقى شهيد ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مواطنين بشارع صلاح الدين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة استشهد اربعة مواطنين ومصابون في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو دف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة
ووقعت عدة إصابات من المارة إثر استهداف إسرائيلي لمنزل غير مأهول يعود لعائلة الترزي في محيط مفترق الطيران غرب مدينة غزة.
وارتفع إلى ستة عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم من تحت انقاض منزل عائلة الحطاب بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكيلان في منطقة الشيماء ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وفي جنوب قطاع غزة شيع الفلسطينون جثامين خمسة عشر مواطنا ارتقوا في غارات على رفح وخان يونس منذ فجر اليوم.
وجدد الاحتلال قصفه لشرق خان يونس حيث اصيب اربعة مواطنين فيما اصيب آخران برفح.
وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.
 

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