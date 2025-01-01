مقتل موظفين اثنين من الامم المتحدة ..عشرات الشهداء والجرحى في تجدد الغارات الجوية على قطاع غزة

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها ظهر اليوم الاربعاء، لمختلف مناطق قطاع غزة موقعة اعداداً إضافية من الشهداء والجرحى.

واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرة بالمدينة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم عدد من الأطفال.

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