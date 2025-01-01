طحنون بن زايد يلتقي ترامب ويبحثان آفاق الشراكة الإستراتيجية

واشنطن / وكالات /

التقى طحنون بن زايد، نائب حاكم إمارة أبو ظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مأدبة عشاء أقيمت تكريماً له في البيت الأبيض، بحضور كبار المسؤولين الأمريكيين. حسب وكالة "وام".

وبحث الجانبان آفاق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد بن زايد تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة من خلال توسيع الشراكات الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والصناعات والطاقة والرعاية الصحية.

كما أشاد بسياسات الرئيس ترامب الاقتصادية، معتبراً إياها دافعاً رئيساً لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الشراكات الاقتصادية.