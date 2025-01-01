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مصر توجه دعوة لحماس بشكل عاجل لبحث وقف العدوان على قطاع غزة

الثلاثاء 18 مارس 2025 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر توجه دعوة لحماس بشكل عاجل لبحث وقف العدوان على قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

وجه جهاز المخابرات العامة المصري اليوم الثلاثاء، دعوة لوفد حركة حماس للحضور إلى القاهرة بشكل عاجل.

وقال مصدر مصري إن المسؤولون في جهاز المخابرات دعوا وفد حركة حماس لبحث سبل وقف العدوان على غزة.

وأشارت المصادر المصرية إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع باقي الوسطاء لوقف التصعيد الإسرائيلي الحالي، وأن إسرائيل أبلغت الوسطاء معارضتها لوقف إطلاق النار الآن. إلى ذلك، أكدت المصادر المصرية أن الوسطاء يحاولون تأمين إطلاق سراح عدد من الرمحتجزين مقابل وقف فوري لإطلاق النار.

وكانت اسرائيل استأنفت الحرب على قطاع غزة الليلة بموافقة أمريكية.

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