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ترامب يعلن عن ضربات “حاسمة” ضد الحوثيين في اليمن.. ومقتل 9 مدنيين على الأقل في الغارات

السبت 15 مارس 2025 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن عن ضربات “حاسمة” ضد الحوثيين في اليمن.. ومقتل 9 مدنيين على الأقل في الغارات



صنعاء/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن الولايات المتحدة أطلقت “عملا عسكريا حاسما وقويا” ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء في منشور لترامب عبر منصة تروث سوشيال “سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا”، متهما الحوثيين المدعومين من إيران بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في اليمن إن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون في الضربات الأمريكية على صنعاء.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، مساء السبت، عن تعرض العاصمة صنعاء لغارات جوية.

ونقل موقع “26 سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع في الجماعة، عن مصادر محلية – لم يُسمِّها – أن “طيران العدو الأمريكي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء”.

وأفادت المصادر بـ”سماع دوي انفجارات عنيفة نتيجة الغارات”، دون الإشارة إلى المواقع المستهدفة.

بدورها، ذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب أن “عدوانا استهدف العاصمة صنعاء”، دون تفاصيل.

وذكر شهود أن “الغارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة صنعاء وأدت إلى انفجارات عنيفة”.

وهذه أول غارات أمريكية على اليمن منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بغزة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومساء الأربعاء، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي استئناف عمليات الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن لحظر حركة الملاحة الإسرائيلية بسبب عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

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