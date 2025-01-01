التربية" و"التعاون" تبحثان سبل دعم التعليم في فلسطين وجهود إنقاذه في غزة

رام الله/سما/

بحث وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ومدير عام مؤسسة التعاون طارق إمطيرة، في تعزيز آفاق التعاون المشترك؛ لدعم قطاع التعليم في فلسطين؛ خاصة في قطاع غزة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم السبت، تقييم ما تحقق في برنامج دعم جامعات قطاع غزة، واستعراض مجموعة مقترحات تهدف إلى إنقاذ التعليم في القطاع، شملت دعم المبادرات الرسمية والمجتمعية "الشعبية" لخدمة التعليم، وإمكانية إنشاء منصة تنسيق مشتركة لجمع الجهود المتعلقة بالتدخلات التعليمية وتطوير البرامج التدريبية للمعلمين، وبناء قدرات الطواقم التعليمية.

كما تطرق اللقاء لأهمية إدراج الصحة النفسية للطلبة، ضمن أي برامج محتملة للتنفيذ في غزة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة، إضافة لإمكانية البحث عن مصادر للمساهمة في تغطية رسوم بعض الطلبة الجامعيين الدارسين في مصر من أبناء غزة.

وناقش الجانبان سبل العمل المشترك لتطبيقها، حيث أكد برهم أهمية الدعم المستمر والمبادرات الفاعلة التي تسهم في تعزيز التعليم في فلسطين بشكل ممنهج.

ولفت إلى الجهد المتواصل الذي تقوده الوزارة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل توفير الإمكانات التي تسهم في خدمة التعليم، وتلبية الاحتياجات الطارئة، مثمنا روح الشراكة والتكامل مع مؤسسة التعاون؛ باعتبارها من المؤسسات الريادية والشريكة في المجال التعليمي.

من جهته، أكد إمطيرة حرص "التعاون" على بلورة شراكة فاعلة مع مختلف القطاعات الداعمة للتعليم وتوحيد الجهود والمبادرات الخاصة بالتعليم في قطاع غزة، معبراً عن رغبة المؤسسة في توفير كل ما من شأنه خدمة الغايات التي تتقاطع والجهود التي تبذلها وزارة التربية في المجالات كافة؛ خاصة في ظل التحديات الماثلة.