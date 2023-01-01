الدكتور حسام أبو صفية يتعرض لتعذيب واعتداءات بشعة بسجون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أكدت محامية فلسطينية، الاثنين، أن مدير “مستشفى كمال عدوان” بقطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية تعرض لـ”تعذيب واعتداءات بشعة” في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتقلت قوات جيش الاحتلال أبو صفية، عقب اقتحامها “مستشفى كمال عدوان” وأخرجته تحت تهديد السلاح بعد تدميرها المستشفى وإخراجه عن الخدمة.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان، إن المحامية غيد قاسم من الناصرة تمكنت الخميس الماضي من زيارة أبو صفية، الأسير منذ أكثر من 70 يوما في سجن “عوفر” غرب رام الله.

ونقلا عن أبو صفية قالت المحامية إنه “منذ لحظة الاعتقال نُقل إلى معتقل سدي تيمان سيئ السمعة، وعُزل لـ14 يوما”.

وأضافت: “فيما بعد نُقل إلى سجن عوفر وعُزل لـ25 يوما، وعقب العزل نُقل لقسم 24 مع بقية الأسرى الغزيين”.

وأوضحت أن هذا القسم هو “أحد القسمين الذي يتواجد فيه أسرى من غزة، بالإضافة لقسم 23، في محاولة لعزلهم عن باقي الأسرى والأسرى من الضفة والداخل”.

وعن التحقيق مع أبو صفية، أفادت قاسم بأن “أطول فترة تحقيق تعرض لها كانت لمدة 13 يوما متواصلة، وكل تحقيق يمتد من 8 حتى 10 ساعات”.

وشددت على أنه “تعرض خلال كل هذه الفترات لتنكيل وتعذيب واعتداءات مستمرة وبشعة جدا”.

وحول أول ما سأل عنه أبو صفية خلال اللقاء، قالت إنه “قبل اعتقاله بشهرين استشهد نجله في غزة، وبسبب الأوضاع لم يتمكن من دفنه بشكل لائق وفي مقبرة، فكان دفنه مؤقتا في محيط مستشفى كمال عدوان”.

وتابعت: “وعند بدء اللقاء كان همّه الأساسي وأول أسئلته إذا تم نقل الجثمان ودُفن نجله بشكل لائق وكريم أو لا، بالإضافة لموضوع فقدانه والدته التي توفت بعد اعتقاله بـ 10 أيام”.



وبشأن مدى معرفته بالصدى العالمي لقصة صموده في المستشفى واعتقاله، قالت قاسم: “لم يكن يعرف أن قضيته أخذت كل هذا الصدى الإعلامي المحلي والعربي والعالمي”.

وفسرت ذلك بقولها: “هم (الأسرى) معزولون داخل السجن بشكل شبه تام، ولا يعرفون ما الذي يجري في الخارج ولا التطورات الجارية في غزة”.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذب وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

مسلخ إسرائيلي

وعن مشاهد التعذيب والقمع التي رواها أبو صفية لها، قالت قاسم: “إذا ما تحدثنا عن معتقل سدي تيمان فهو مسلخ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، التعذيب والانتهاكات والتجويع فيه غير مسبوقة”.

وتابعت: “نتحدث عن أسرى مكبلين بالأصفاد منذ 10 أشهر، أسرى أطرافهم مبتورة دون علاج، أسرى طاعنين في السن مكبلين ومعصوبي الأعين”.

واستطردت: “علاوة على موضوع البرد القارس، حيث إن الأسرى في أقفاص مفتوحة، أي أنهم يتعرضون للرياح ومياه الأمطار، ويجبرونهم على الجلوس على الأرض دائما ومنع الحديث مع بعضهم البعض، ومنع الصلاة وقراءة القرآن”.

وأردفت: “بالإضافة إلى العذاب النفسي بعد إيصال المخابرات معلومات للأسير الفلاني أن كل عائلته استُشهدت، بصرف النظر إن كانت المعلومة صحيحة أو لا”.

وشددت على أن “الأسير داخل السجن معزول تماما (…) وهذه المعلومات تترك أثرا سلبيا كبيرا على الأسير الذي يعاني أصلا من مآلات التعذيب”.

وبالنسبة للتقرير الذي أعدته القناة “13” العبرية وظهر فيه أبو صفية، قالت قاسم: “أبو صفية فوجئ بالتصوير، لم يتم إخباره ولم يكن يعرف أن هناك تصويرا، وبعد اللقاء استفردوا به وتعرض لإهانات وضرب وابتزاز وتعذيب”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، نشر الإعلام العبري للمرة الأولى مقطع فيديو يظهر أبو صفية داخل المعتقل وهو مكبل اليدين والقدمين وتبدو عليه ملامح الإرهاق والتعب.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من قرار سلطات الاحتلال تحويل أبو صفية إلى الاعتقال تحت صفة “المقاتل غير الشرعي”، والكشف عن تعرضه لتعذيب وتنكيل وإهمال طبي.

الوضع القانوني

وبخصوص الوضع القانوني لأبو صفية، قالت قاسم إن “السلطات الإسرائيلية حاولت تحويل ملفه إلى ملف أمني عادي، بهدف تقديم لائحة اتهام”.

واستدركت: لكن “بعد سلسلة من التحقيقات والتعذيب القاسي، كي يوقعوه بأي شبهة يستندوا عليها بلائحة الاتهام، وبعد أكثر من 45 يوما، لم يستطيعوا إيجاد شبهة ضده”.

وتابعت: “حينها أعادوا ملفه لتعريفه الأول (مقاتل غير شرعي)، وملف المقاتل غير الشرعي ليس له أي حقوق، إن كانت حقوق بالتمثيل أو لائحة اتهام، وفي كل مرة يتجدد قرار تمديد الاعتقال”.

وختمت حديثها بأنه “عند انتهاء الزيارة تركت أبو صفية وهو بمعنويات عالية، وقد شدد على رسالة وجملة أن (الإنسان هو تاريخ، وتاريخه هو عبارة عن موقف يوضع ويُدرس)”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وحوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، وسط شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.