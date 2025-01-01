بعد 17 ساعة من التحدي.. نزول رجل يحمل علم فلسطين من برج إليزابيث في لندن

لندن/سما/

بعدما قضى 17 ساعة فوق برج ساعة "بيغ بن" الشهير في قصر وستمنستر وسط لندن، نزل رجل كان يحمل علم فلسطين، وذلك في خطوة رمزية منه لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

وتم رفع المفاوضين عدة مرات في كابينة سلم (رافعة) تابع لفرق الإطفاء قبل أن يتمكنوا في النهاية من إقناعه بالنزول، وخلال تلك الفترة، تجمع العشرات من مناصري القضية الفلسطينية بالقرب من المكان لتشجيع الرجل، هاتفين بشعارات تطالب بوقف العنف في غزة.



وظهر الرجل، حافي القدمين وهو يقوم بالاحتجاج على حافة فوق البرج، الذي يعرف رسميا باسم برج إليزابيث ويضم ساعة (بيغ بن) الشهيرة، وبعد محادثة طويلة مع المفاوضين، نزل الرجل ثم تم نقله إلى سيارة إسعاف كانت بانتظاره.

وأفادت "سكاي نيوز" البريطانية أن الرجل قال للمفاوضين في وقت سابق إنه سينزل "بشروطه الخاصة".

وأشارت شرطة العاصمة إلى إنها استدعيت إلى مكان الحادث في وسط لندن في الساعة 7.24 ( التوقيت المحلي) صباح يوم السبت.