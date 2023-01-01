اغتصاب جماعي لإسرائيلية ومضيفتها الهندية جنوبي الهند

وكالات/سما/

أعتقلت الشرطة في جنوب الهند رجلين بتهمة اغتصاب جماعي لإسرائيلية وهي في ضيافة امرأة محلية.



وكانت الإسرائيلية ومضيفتها تتأملان النجوم مع ثلاثة مسافرين رجال، وهم أمريكي وهنديان في بلدة كوبال جنوبي ولاية كارناتاكا، حسبما قال مسؤول الشرطة رام إل أراسيدي.

ووفقا للتحقيقات الأولية اقترب منهم ثلاثة رجال يستقلون دراجة نارية وطلبوا منهم المال.

وقال أراسيدي إن الرجال ألقوا المسافرين في قناة مياه قريبة بعد مشادة واعتدوا جنسيا على المرأتين.

وأشار إلى أن أحد السائحين الهنديين غرق وتم انتشال جثته، مضيفا أن الأمريكي والهندي الآخر سبحا لبر الأمان.

وذكر أراسيدي أن الشرطة شكلت فريق تحقيق خاص ألقى القبض على رجلين من الثلاثة المشتبه بهم . وتم التحقيق معهما على خلفية الاشتباه في تورطهما في الشروع في القتل والاغتصاب الجماعي والسرقة بالإكراه.