الخارجية الأمريكية: الخطة المصرية بشأن غزة “لا تلبي تطلعات” ترامب بتهجير الفلسطينيين وندرس التفاصيل في الوقت الحالي

واشنطن / وكالات /

قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن الخطة المصرية بشأن غزة “لا تلبّي تطلّعات” الرئيس دونالد ترامب الذي اقترح تهجيرا جماعيا للفلسطينيين من القطاع الذي دمرته الحرب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين إن الاتفاق المقترح “لا يلبي الشروط ولا طبيعة ما يطالب به ترامب”، مضيفة أنها “ليست على قدر التوقعات”.

وجاء حديث بروس بعيد إشادة ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، بجهود مصر من دون أن يؤيد تفاصيل الخطة.

وأكد ويتكوف للصحافيين في البيت الأبيض “نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها لكنها تشكل خطوة حسن نية أولى من جانب المصريين”.

وقال إن ترامب نجح حاليا في “تشجيع أشخاص آخرين في الشرق الأوسط (…) على تقديم مقترحات نشطة يمكننا أن ننظر فيها”.

وكان ترامب قد اقترح سيطرة أميركية على قطاع غزة وتهجير سكانه، وهي فكرة أثارت تنديدا واسع النطاق في جميع أنحاء العالم.

وطرح القادة العرب خطة بديلة لتمويل إعادة الإعمار في غزة من خلال صندوق ائتماني.

وكان ترامب قد توعد في منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، سكان غزة ب”الموت” في حال لم تفرج حماس عن الرهائن، وذلك في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة الاسلامية واسرائيل.

واعتبر ويتكوف أن التهديد قد يكون بمثابة مقدمة لعمل مشترك ضد حماس.

وقال “أعتقد أنه سيكون هناك تحرك ما، وقد يتم بالتعاون مع الإسرائيليين”.

أضاف “الأمر غير واضح الآن، ولكنني أعتقد أن حماس لديها الفرصة للتصرف بشكل عقلاني والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب. هم لن يكونوا جزءا من حكومة هناك”.