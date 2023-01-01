نتنياهو: حربنا ليست في قطاع غزة فقط وسنغير خريطة الشرق الأوسط

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "حربنا ليست في قطاع غزة فقط، بل سنعمل على تغيير خريطة الشرق الأوسط.



وخلال حفل ترقية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زمير، قال نتنياهو: "بمساعدة أمريكا يحصل جيشنا على المزيد من الأسلحة، ونحن ملتزمون بعودة كافة الرهائن، وسنستعيدهم وسننتصر بالحرب".



ولفت إلى "أننا خضنا حربا متعددة الجبهات وستكون نتائجها واضحة لأجيال قادمة وسنحقق كل أهداف الحرب ومنها القضاء على حركة حماس سلطويا ومدنيا"، مضيفا: "وصلنا إلى قمة جبل الشيخ بسوريا وغيرنا وجه الشرق الأوسط".

وشدد نتنياهو على "أننا نستطيع الرد بقوة على كل من يهددنا"، محذرا من "قوة الرد بحرب شعواء على كل من يهددها".

وأقيم حفل ترقية زمير إلى رتبة فريق في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، ويتولى زمير منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بدلا من الجنرال هرتسي هاليفي، الذي استقال بسبب فشل الجيش في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

من هو رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد؟

يعتبر إيال زمير (58 عاما) شخصية عسكرية إسرائيلية مرموقة، حيث خدم في جيش البلاد لمدة 38 عاما وهو جنرال في سلاح المدرعات. وكان مرشحا مرتين لمنصب رئيس الأركان قبل تعيينه في هذا المنصب. وفي بداية عام 2023، تم تعيين زمير مديرا عاما لوزارة الدفاع. وفي السنوات الأخيرة، قاد زمير بانتظام وفودا عسكرية إسرائيلية إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.