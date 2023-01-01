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استبدال حكم حماس..انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة ومصر تقود خطة إعمار غزة

الثلاثاء 04 مارس 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استبدال حكم حماس..انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة ومصر تقود خطة إعمار غزة



القاهرة/سما/

تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

وبدأ القادة العرب يوم الاثنين، في التوافد على العاصمة المصرية القاهرة؛ للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.

وبموجب الخطة المصرية، ستحل “بعثة مساعدة على الحكم” محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي في الداخل.

ثالث قمة طارئة بشأن غزة

تعد هذه ثاني قمة تعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت في الرياض 21 فبراير الماضي، بمشاركة قادة دول الخليج ومصر والأردن، كما تعد هذه ثالث قمة طارئة بشأن غزة تعقد خلال 16 شهرًا بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين بالرياض في نوفمبر 2023 و2024، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

كما تعد هذه ثالث قمة عربية تعقد خلال 10 أشهر بعد القمة العربية العادية الـ33 التي عقدت في البحرين في مايو الماضي، والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي.

برنامج القمة العربية في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية

·        الساعة 3-4 عصراً استقبال الرئيس لرؤساء الوفود.

·        الساعة 4:15 عصراً صورة تذكارية.

·        الساعة 4:30 – 5:45 مساءً الجلسة الافتتاحية.

·        الساعة 5:45 – 5:55 مساءً راحة في الصالون.

·        الساعة 5:56 – 6:45 مساءً مأدبة إفطار.

·        الساعة 6:45 – 7:15 مساءً راحة في الصالون.

·        الساعة 7:15 – 8:15 مساءً جلسة مغلقة.

·        الساعة: 8:15- 8:30 مساءً الجلسة الختامية.

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