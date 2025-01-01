” كان حزينا مكتئبا”..نجل حسن نصر الله يروي لأول مرة تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده قبل اغتياله

بيروت/ وكالات/
كشف جواد نصر الله، نجل الأمين العام الراحل لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، عن بعض تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده.
وقال جواد نصر الله، في تصريحات متلفزة، إن “والده كان يشعر بالاكتئاب والحزن وبلا روح”، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريحات لقناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”: “كل من رآه وتحدث معه كان يقول إن حسن نصر الله، الذي كان قبل حادثة تفجيرات البيجر يختلف تماما عن نصر الله بعد ذلك. ومن رأى والدي في أيامه الأخيرة شعر وكأنهم يودعونه”.
ويوم الجمعة الماضية، نشرت قناة “المنار” تسجيلا يظهر الغرفة التي كان الراحل نصر الله، يعتاد على التواجد فيها قبل بدء خطاباته الشهيرة.
كما استعرضت القناة غرفة خاصة كان نصر الله يتواجد فيها أثناء المناسبات الدينية العامة لـ”حزب الله” اللبناني، مشيرة إلى أن جماهير الحزب لم تكن تعلم أن نصر الله كان على مسافة أمتار قليلة منهم.