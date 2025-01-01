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” كان حزينا مكتئبا”..نجل حسن نصر الله يروي لأول مرة تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده قبل اغتياله

الإثنين 03 مارس 2025 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
” كان حزينا مكتئبا”..نجل حسن نصر الله يروي لأول مرة تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده قبل اغتياله



بيروت/ وكالات/

كشف جواد نصر الله، نجل الأمين العام الراحل لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، عن بعض تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده.

وقال جواد نصر الله، في تصريحات متلفزة، إن “والده كان يشعر بالاكتئاب والحزن وبلا روح”، وفق تعبيره.

وأضاف في تصريحات لقناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”: “كل من رآه وتحدث معه كان يقول إن حسن نصر الله، الذي كان قبل حادثة تفجيرات البيجر يختلف تماما عن نصر الله بعد ذلك. ومن رأى والدي في أيامه الأخيرة شعر وكأنهم يودعونه”.

ويوم الجمعة الماضية، نشرت قناة “المنار” تسجيلا يظهر الغرفة التي كان الراحل نصر الله، يعتاد على التواجد فيها قبل بدء خطاباته الشهيرة.

 

كما استعرضت القناة غرفة خاصة كان نصر الله يتواجد فيها أثناء المناسبات الدينية العامة لـ”حزب الله” اللبناني، مشيرة إلى أن جماهير الحزب لم تكن تعلم أن نصر الله كان على مسافة أمتار قليلة منهم.

 

ويوم الأحد الماضي الموافق 23 فبراير/ شباط 2025، شيّعت حشود غفيرة من المواطنين اللبنانيين الأمينين العامين السابقين لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور شخصيات سياسية كبيرة من لبنان والعالم وعدد كبير من الصحفيين.

وشهدت المراسم إقبالا جماهيريا واسعا، حيث امتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالمواطنين، ووصل عدد من الشخصيات السياسية الرفيعة إلى البلاد للمشاركة في المراسم.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” في لبنان، بقيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع “إف-16” بالتحليق على علو منخفض فوق المدينة الرياضية في بيروت بالتزامن مع مرور جثماني الأمينين العامين الراحلين لـ”حزب الله”، خلال مراسم التشييع التي حضرها آلاف اللبنانيين.

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