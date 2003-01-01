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"مايكروسوفت" تقرّر إغلاق "سكايب" إلى الأبد

الإثنين 03 مارس 2025 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مايكروسوفت" تقرّر إغلاق "سكايب" إلى الأبد



القدس المحتلة / سما/

 أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأميركيّة العملاقة، عن قرارها بإغلاق تطبيق "سكايب"، الذي طالما كان رمزًا للتواصل الرقمي في العقدين الماضيين.

هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من أيّار/ مايو المقبل ، يُنهي مسيرة تطبيق كان يومًا من الأيام رائدًا في عالم المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، ليُفسح المجال أمام منصة "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams) التي تُعد الخيار الاستراتيجي الجديد للشركة.

"سكايب"، الذي أُطلق لأول مرة في عام 2003، بحسب خبراء، كان ثورة حقيقية في عالم الاتصالات الرقمية. فقد جعل المكالمات المجانية عبر الإنترنت واقعًا ملموسًا، وقلّص المسافات المستخدمين، مما جعله أداة لا غنى عنها للملايين. وبعد أن اشترته "مايكروسوفت" في عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار أمريكي، وصل عدد مستخدميه النشطين إلى ذروته في عام 2016 بحوالي 300 مليون مستخدم شهريًا. لكن مع مرور الوقت، بدأ نجم "سكايب" يخفت أمام منافسين أكثر حداثة مثل "زووم" و"واتساب"، فضلاً عن "تيمز" الذي طوّرته "مايكروسوفت" نفسها.

وفقًا لبيان رسمي نشرته الشركة، فإن إغلاق "سكايب" يأتي كجزء من استراتيجية لتبسيط عروضها في مجال التواصل الرقمي المجاني، مع التركيز على تطوير "تيمز" ليكون منصة موحدة تلبي احتياجات المستخدمين المعاصرين.

وأشار جيف تيبر، رئيس قسم التطبيقات التعاونية في "مايكروسوفت"، إلى أن "طريقة تواصلنا تطورت بشكل كبير على مر السنين"، مؤكدًا أن هذا التحول يهدف إلى مواكبة تلك التغيرات.

وأضاف أن "تيمز" يقدم تجربة أكثر شمولية، تشمل المكالمات الفردية والجماعية، المراسلات، ومشاركة الملفات، فضلاً عن أدوات تعاون متقدمة تناسب متطلبات العمل عن بُعد التي ازدهرت منذ جائحة كوفيد-19.

وأعلنت "مايكروسوفت" أنها ستوفر خيارين رئيسيين خلال الفترة الانتقالية التي تمتد حتى أيّار/ مايو 2025. الأول هو الانتقال السلس إلى النسخة المجانية من "تيمز" باستخدام بيانات تسجيل الدخول الحالية لـ"سكايب"، حيث ستُنقل الدردشات والجهات الاتصال تلقائيًا إلى المنصة الجديدة. والثاني هو تصدير البيانات لمن يفضلون عدم الانتقال، مثل سجل المحادثات والصور، عبر أداة مخصصة أعدتها الشركة. كما أكدت أن المستخدمين الذين لديهم اشتراكات أو رصيد في "سكايب" سيتمكنون من استخدامها حتى نهاية فترة التجديد القادمة، مع إبقاء لوحة الاتصال متاحة عبر بوابة "سكايب" الإلكترونية وداخل "تيمز" بعد الإغلاق.

وتسعى "مايكروسوفت" تسعى إلى تعزيز "تيمز" كمنصة رئيسية للتواصل، مستفيدة من نموها الهائل الذي تضاعف أربع مرات منذ عام 2020، مدفوعًا بالطلب على أدوات العمل عن بُعد.

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