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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ41

الأحد 02 مارس 2025 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ41



جنين/سما/

يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، يومه الـ41 على التوالي، مخلفا 27 شهيدا وعشرات الإصابات.

واستقبل أهالي مخيم جنين النازحين في مراكز الايواء "الكفيف والكوري"، والمتوزعين على 39 بلدة وهيئة محلية في المحافظة، أول يوم من شهر رمضان المبارك بظروف صعبة، بعيدين عن منازلهم ومتفرقين عن أهاليهم.

وفي يومه الأربعين، واصل الاحتلال إغلاق مداخل مخيم جنين كافة بالسواتر الترابية، وطرد السكان الذين يحاولون الوصول لمنازلهم، حيث تتمركز جرافات وآليات الاحتلال في محيط المخيم بعد أن دفع بتعزيزات عسكرية إلى مداخل المخيم. 

وأدخلت قوات الاحتلال أمس السبت الدبابات إلى ساحة المخيم، فيما استقدمت مدرعات من نوع "ايتان" وجرافات "D9".

كما أجبرت قوات الاحتلال عددا من الأهالي على إخلاء منازلهم في عمارة القنيري في محيط المخيم ومنازل في حي الهدف، ويستمر جنود الاحتلال في اتخاذ عمارة الربيع كثكنة عسكرية منذ اليوم الاول للعدوان، كما جرف الاحتلال الشارع الواصل إلى مسجد الأسير في المخيم.

ويعمل الاحتلال على تغيير معالم المخيم من خلال التدمير الممنهج الذي طال 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.

واعتقلت قوات الاحتلال، أمس السبت، شابا من مخيم جنين خلال مروره على حاجز الكونتينر شمال بيت لحم، خلال توجه لمكان عمله في مدينة الخليل. 

ويمنع الاحتلال الطواقم الصحفية المحلية والدولية من دخول المخيم لرصد الدمار، والخراب داخله، وتغطية ممارسات الاحتلال بحق المواطنين فيه.

وحتى الآن خلف عدوان الاحتلال غير المسبوق على مدينة ومخيم جنين 27 شهيدا، إضافة إلى عشرات الاصابات.

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